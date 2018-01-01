В Одессе российское консульство облили краской

Около 30 активистов патриотических организаций сегодня, 26 февраля, в Одессе пикетировали консульство Российской Федерации. Об этом сообщает Думская.

Митингующие требовали освободить оккупированные территории Украины. Активисты также призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора.

Здание консульства охраняло около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.