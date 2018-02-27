Среда, 28 февраля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Имидж превыше всего: Трамп оставил жену и сына под дождем

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Поднимаясь на борт президентского самолета Дональд Трамп оставил свою жену Меланью и сына Бэррона под дождем. При этом в руках у президента США был большой зонт.

Президент США Дональд Трамп поднимаясь на борт номер один оставил свою жену Меланью и сына Бэррона под дождем, а сам укрылся зонтом. Об этом сообщает Mediaite.

На опубликованном видео заметно, как Трамп поднимается по трапу, держа над собой зонтик, а за ним идет Бэррон, у которого нет зонтика, ни плаща. Вслед за сыном поднимается Меланья Трамп, которой также нечем укрыться от дождя. После этого Трамп останавливается поприветствовать толпу, в то время как Меланья и Бэррон забегают в самолет.

В соцсетях раскритиковали поступок Трампа, заявив, что прическа для президента США важнее сына.

1 Комментарий