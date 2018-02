Имидж превыше всего: Трамп оставил жену и сына под дождем

Президент США Дональд Трамп поднимаясь на борт номер один оставил свою жену Меланью и сына Бэррона под дождем, а сам укрылся зонтом. Об этом сообщает Mediaite.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR— Jon Levine (@LevineJonathan) February 27, 2018