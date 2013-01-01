По всей Европе изымают лекарство, убивающее пациентам печень

Европейский союз прекращает продажу лекарств, содержащих вещество флупиртин, поскольку получаемая от него польза не сравнима с тем вредом, который оно наносит печени.

Флупиртин содержит обезболивающее под названием Katadol. Врачи и аптекари должны объяснить происходящее пациентам и проконсультировать их о возможностях других препаратов.

Флупиртин – это болеутоляющее, воздействующее на центральную нервную систему, которое используют для лечения внезапных болей у совершеннолетних и только в том случае, если к другим обезболивающим (например, нестероидным противовоспалительным веществам или слабым опиоидам) есть противопоказания.

Комитет по оценке рисков безопасности лекарств Европейского департамента лекарств начал оценку данных по безопасности и эффективности флупиртина из-за того, что информация о случаях повреждения печени продолжала поступать. В числе прочего, речь идет о серьезных и приведших к смерти случаях. В 2013 году был сделан обзор безопасности, в котором говорилось, как минимизировать возможные риски, обусловленные приемом лекарства, но это не принесло желаемого результата.

Выяснилось, что после предыдущего обзора безопасности, который начали применять с апреля 2015 года, случаи серьезных повреждений печени продолжали выявляться. И хотя такое происходит редко, подобные случаи могут быть опасными для жизни, а, по оценке комитета, дополнительные методы не снижают риски в достаточном объеме.

Учитывая имеющиеся данные эффективности и сегодняшние показания для флупиртина, нет таких состояний болезни, при которых лечение флупиртином являлось бы единственной возможностью. Именно поэтому комитет посоветовал прекратить его продажу.