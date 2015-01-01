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В США открыли площадь Бориса Немцова

Gazeta.ru
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  • Фото
Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza), передает РИА «Новости».

По данным агентства, на церемонии открытия присутствовали члены конгресса США, представители Госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, российской диаспоры, а также дочь Немцова Жанна.

Отмечается, что открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал присвоение имени Бориса Немцова площади рядом с посольством России в Вашингтоне.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

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