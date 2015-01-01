В США открыли площадь Бориса Немцова

По данным агентства, на церемонии открытия присутствовали члены конгресса США, представители Госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, российской диаспоры, а также дочь Немцова Жанна.

Отмечается, что открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал присвоение имени Бориса Немцова площади рядом с посольством России в Вашингтоне.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.