ЕС представил проект соглашения Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в среду представил проект соглашения о выходе Великобритании и призвал ускорить переговоры, чтобы успешно их завершить.

«Если мы хотим, чтобы эти переговоры были успешными, нам следует ускорить темпы», - сказал Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

120-страничный документ, по которому продолжатся обсуждения и который может существенно измениться в течение года, касается успехов, достигнутых сторонами.

Он станет базой для соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

ЕС и Великобритания в декабре прошлого года достигли предварительного соглашения по условиям Брекзита и сейчас обсуждают следующий за Brexit переходный период. Три главных темы переговоров по Brexit — счет за выход Великобритании, ирландская граница и права граждан ЕС и Великобритании после Брекзита.

До сих пор не приняты важные решения, особенно по вопросу ирландской границы.