Латвийский Smartlynx экстренно приземлился в Таллиннском аэропорту

Самолет латвийской авиакомпании Smartlynx Airlines в среду вечером, 28 февраля, совершил экстренную посадку в аэропорту Таллинна.

Smartlynx: В самолете было семь членов экипажа

Smartlynx подтвердил, что сегодня в 17.23 самолет Airbus 320 (рейс MYX9001) был вынужден приземлиться в Таллиннском аэропорту из-за технической неисправности.

«На борту самолета не было пассажиров, поскольку это был тренировочный полет. Семь членов экипажа — двое пилотов, четверо практикантов и один инструктор — были безопасно эвакуированы из самолета», - сказали в Smartlynx.

Сотни человек ждут вылета в Таллиннском аэропорту

«Таллиннский аэропорт позволяет операторам авиарейсов в соответствии с потребностями стартовать с укороченной взлетной полосы, но полоса по-прежнему закрыта для посадки по крайней мере до 22 часов», - сообщил директор AS Tallinna Lennujaam по корпоративной коммуникации и бизнес-развитию Прийт Кофф.

Из Таллинна стартуют рейс Finnair в Хельсинки, рейс Lufthansa в Франкфурт и рейс Nordica в Брюссель. Таллиннский аэропорт оперативно сотрудничает с центром воздушной безопасности и владельцем самолета, авиакомпанией SmartLynx, чтобы максимально быстро открыть взлетно-посадочную полосу в полном объеме и возобновить нормальное движение авиатранспорта, добавил Кофф.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф сообщил Postimees, что в аэропорт сообщение об инциденте поступило около 17.16.

«Самолет Smartlynx совершал учебные полеты, пассажиров на борту не было. При приземлении с самолетом что-то случилось»,

- сказал Кофф, добавив, что на данный момент у него нет информации о произошедшем и возможных пострадавших.

Вследствие экстренной посадки взлетно-посадочная полоса Таллиннского аэропорта будет закрыта, по первоначальным данным, до 22 часов.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал, что у спасателей не было необходимости ехать на место происшествия.

Прибывший в аэропорт фотограф Postimees сказал, что самолет Smartlynx стоит на взлетно-посадочной полосе в стороне Сыямяэ и, очевидно, немного съехал с нее.

Аэропорт сообщил, что рейсы, прибывающие в Таллинн из Вильнюса, Киева и Вены, перенаправлены в аэропорт Хельсинки.