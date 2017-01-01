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Австралиец принял ванну с живым крокодилом ради видео

Lenta.ru
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Житель Австралии забрался в ванну с ручным крокодилом по кличке Свомпи.

В ролике австралиец устроился в ванне с небольшой рептилией на груди и пропел: «Люблю купаться с Свомпи, люблю купаться с Свомпи, он плавает умеренно и не кусает меня за… Мы любим жить в Австралии, где прекрасная атмосфера».

«Я принял ванну и в истинно австралийской манере взял с собой своего ручного крокодила Свомпи, — цитирует ViralHog мужчину. —

Меня немного беспокоило, что Свомпи может схватить мои причиндалы зубами, но он казался вполне довольным, несмотря на мое ужасное пение».

В 2017 году сообщалось, что живые крокодилы стали модным подарком на Рождество в Австралии. «Все с ума посходили, — рассказала хозяйка крокодильей фермы Джованна Уэбб ABC News. — Им всем хочется маленького крокодильчика».

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