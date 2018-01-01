Министр культуры Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста

На фоне разгоревшегося в Словакии скандала из-за первого в новейшей истории страны убийства журналиста министр культуры Марек Мадярич подал в отставку, объяснив это тем, что не имеет права оставаться на своей должности.

Накануне стало известно о том, что полиция Словакии назначила награду в один миллион евро за помощь в расследовании убийства 27-летнего Яна Кучака и его гражданской супруги Мартины Кушнировой.

«Как министр культуры, курирующий, в частности, ситуацию в СМИ, я не могу далее оставаться на своем посту, когда убит журналист», - объявил Мадярич,

выступая перед журналистами на специально созванной пресс-конференции, передает «Словацкое радио». Министр подчеркнул, что принял это решение самостоятельно, без какого-либо давления.

Трупы Кучака и его гражданской супруги были найдены в их доме в населенном пункте Велка-Мача в 10 километрах к югу от города Трнава. Мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудь, а девушке пуля попала в голову. Расправа произошла в период между 22-м и 25 февраля. Тела нашли после того, как в полицию обратилась мать Мартины.

Кучак получил известность благодаря расследованиям в сфере налогового мошенничества. Главными героями его материалов были политики и крупные бизнесмены, которые, по данным его расследований, имели связи с правящей в Словакии Социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками.

В его последних публикациях говорилось о продаже квартир в одном из комплексов элитного жилья в Братиславе.





