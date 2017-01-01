«Русских хакеров» подозревают во взломе внутренней сети МИДа и минобороны Германии

Хакерской группе APT28, известной также как Fancy Bear, которую СМИ связывают с Кремлем, удалось совершить кибератаку на серверы министерства иностранных дел Германии и Минобороны ФРГ. Об этом сообщает The Local со ссылкой на крупнейшее немецкое информационное агентство Deutsche Presse-Agentur.

Успешное внедрение иностранных хакеров во внутреннюю компьютерную сеть немецкого правительства произошло в декабре 2017 года.

При этом, вероятно, что базы данных были заражены вредоносным программным обеспечением задолго до этого. Предположительно, хакерам удалось похитить сведения, но о чем именно может идти, речь пока не сообщается.

По информации СМИ, хакерам удалось проникнуть в сеть передачи данных федеральной администрации Berlin-Bonn. Расследование кибератаки ведет Федеральное управление информационной безопасности (BSI) и Федеральное управление по защите конституции (BfV), которое выполняет функции контрразведки.





