Четверг, 1 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

«Русских хакеров» подозревают во взломе внутренней сети МИДа и минобороны Германии

NEWSru.com
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Хакерской группе APT28, известной также как Fancy Bear, которую СМИ связывают с Кремлем, удалось совершить кибератаку на серверы министерства иностранных дел Германии и Минобороны ФРГ. Об этом сообщает The Local со ссылкой на крупнейшее немецкое информационное агентство Deutsche Presse-Agentur.

Успешное внедрение иностранных хакеров во внутреннюю компьютерную сеть немецкого правительства произошло в декабре 2017 года.

При этом, вероятно, что базы данных были заражены вредоносным программным обеспечением задолго до этого. Предположительно, хакерам удалось похитить сведения, но о чем именно может идти, речь пока не сообщается.

По информации СМИ, хакерам удалось проникнуть в сеть передачи данных федеральной администрации Berlin-Bonn. Расследование кибератаки ведет Федеральное управление информационной безопасности (BSI) и Федеральное управление по защите конституции (BfV), которое выполняет функции контрразведки.


0 Комментарии