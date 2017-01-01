Европарламент поддержал жесткие санкции против Польши

Европейский парламент в четверг, 1 марта, подавляющим большинством голосов поддержал санкции Евросоюза против Польши. Об этом сообщает dpa.

Отмечается, что целью таких жестких действий стал отказ польского правительства национал-консерваторов Права и справедливости от скандальной реформы правосудия. Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию 422 голосами «за», против проголосовали 147 евродепутатов.

От правительств стран-членов Евросоюза, таким образом, требуется действовать в соответствии со статьей 7 Маастрихтского соглашения, которая позволяет приостанавливать действие отдельных прав страны-нарушителя. Речь может идти о санкциях вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете Европейского Союза. Теперь для введения жестких наказаний против Польши нужны четыре пятых голосов в Совете ЕС - то есть на это должны согласиться 22 страны-члена Евросоюза. Первое такое голосование ожидается в апреле.

Впрочем, Еврокомиссия попытается убедить Варшаву пересмотреть свои реформы, которые подрывают принцип разделения ветвей власти.

Напомним, 20 декабря 2017 года Европейская комиссия начала процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы.

В конце июля Еврокомиссия официально начала штрафную процедуру в отношении Польши. Это произошло после того, как один из законов о реформе польской судебной системы был опубликован и вступил в силу.