СМИ: в Таиланде вместе с Настей Рыбкой задержан гражданин Латвии

Среди девяти человек, задержанных в Таиланде вместе с героиней недавнего скандала Настей Рыбкой, один - гражданин Латвии, сообщает «РИА Новости».

«Все десять задержанных, среди которых восемь - жители России, одна гражданка Белоруссии и один гражданин Латвии, обвиняются в проведении нелегального «секс-тренинга«», сообщает агентство.

Гражданка Белоруссии - Анастасия Вакушевич, более известная, как Настя Рыбка. Среди задержанных - Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли.

Сообщается, что все задержанные выступали на тренинге в качестве «преподавателей» соблазнения и сексуальной техники.

«Слушателей» тренинга отпустили после допроса. Они рассказали, что мастер-класс был платным, и каждый из них отдал «секс-гуру» по 20 тысяч таиландских бат (около 650 долларов) за пять дней занятий.

Нелегальная работа на территории Таиланда предусматривает до двух лет тюрьмы и/или штраф в размере до трех тысяч долларов и депортация в страну гражданства. При этом всем фигурантам дела могут запретить въезд в Таиланд на срок до десяти лет.

Между тем, МИД Латвии не располагает информацией о латвийце, который, по данным СМИ, был задержан в Таиланде, отмечает «РИА Новости».

«Министерство иностранных дел информирует, что в его распоряжении нет информации о латвийцах, задержанных в Таиланде. МИД обеспечивает консульскую помощь жителям латвийского государства согласно условиям Венской конвенции 1963 года о консульских связях. Согласно условиям Венской конвенции, у задержанного или арестованного человека есть выбор — сообщать или нет о его задержании или аресте государству, подданным которого он является, и близким. МИД не предоставляет информацию СМИ о задержании или аресте того или иного человека без его согласия, чтобы обеспечить права человека на защиту персональных данных», — сказали в пресс-службе МИД.