Трамп и Меркель обеспокоены демонстрацией ракет, которую устроил Путин

«Недавние высказывания российского президента Путина вызвали беспокойство», - сообщается на сайтеправительства Германии в пятницу, 2 марта.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, Меркель и Трамп убеждены, что заявления Путина о межконтинентальных баллистических ракетах отрицательно скажутся на международных усилиях в сфере контроля над вооружениями.

В Госдепартаменте США накануне заявили, что

в видео с ракетами была изображена «ядерная атака на США», отметив при этом, что для презентации новейших вооружений была использована «низкокачественная» анимация.

В Пентагоне отреагировали на послание Путина спокойно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не рассматривать вчерашнее выступление президента России как вызов: «Это не послание конфронтации. Это послание развития, повышения благосостояния россиян и открытости для сотрудничества со всеми странами мира в интересах реализации нашего технологического рывка».

1 марта в послании Федеральному собранию президент объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами, сообщил Путин. Кроме того, у России появилась новейшая лазерная пушка, которая уже на страже. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.





