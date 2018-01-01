В Берлине автобус столкнулся с вертолетом

В столице Германии 2 марта автобус, проезжая по дороге, повредил лопасти ротора спасательного вертолета. Инцидент привел к серьезным заторам.

В Берлине сегодня, 2 марта, произошла необычная авария – столкнулись вертолет и автобус. Об этом в Twitter сообщила полиция столицы Германии.

«В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21», - сказано в сообщении.

Инцидент произошел рядом с крупной узловой транспортной станцией, что привело к серьезным заторам.

Автобус, проезжая по дороге, повредил лопасти ротора спасательного вертолета. Повреждения получили оба транспортных средства.