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В Берне закрыли вокзал из-за бомбы, задержан подозреваемый

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: VESA MOILANEN / TT NYHETSBYRÅN

Швейцарская полиция временно закрыла местный вокзал из-за сообщения о бомбе в церкви, которая находится непосредственно у входа на станцию.

Швейцарская полиция временно закрыла местный вокзал из-за сообщения о бомбе в церкви, которая находится непосредственно у входа на станцию.

«Мы задержали мужчину и изучаем ситуацию. По соображениям безопасности территория вокруг Церкви Святого духа будет закрыта до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении.

Также вокруг района ограничено движение общественного транспорта, но поезда продолжают курсировать с вокзала.

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