В Берне закрыли вокзал из-за бомбы, задержан подозреваемый

Швейцарская полиция временно закрыла местный вокзал из-за сообщения о бомбе в церкви, которая находится непосредственно у входа на станцию.

Швейцарская полиция временно закрыла местный вокзал из-за сообщения о бомбе в церкви, которая находится непосредственно у входа на станцию.

«Мы задержали мужчину и изучаем ситуацию. По соображениям безопасности территория вокруг Церкви Святого духа будет закрыта до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении.

Также вокруг района ограничено движение общественного транспорта, но поезда продолжают курсировать с вокзала.