Газпром разрывает все контракты с Украиной

Речь идет как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу. В России говорят, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы российского концерна.

Российский концерн Газпром приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, заявил председатель правления компании Алексей Миллер, сообщается в Twitter Газпрома.

По его словам, речь идет как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу.



Решение о начала расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы Газпрома.

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», - заявил Миллер.

Он отметил, что «в такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома является экономически нецелесообразным и невыгодным».

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж принял решение по второму иску и обязал Газпром заплатить Нафтогазу 2,6 миллиарда долларов.

Российская сторона не согласилась и 1 марта отказалась начать поставки в Украину. В Украине с 2 марта на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике.