Депутата Госдумы РФ обвинили в домогательствах

Продюсер телеканала Дождь Дарья Жук обвинила в домогательствах депутата Госдумы из фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Представитель власти назвал это провокацией.

В России продюсер телеканала Дождь Дарья Жук обвинила в домогательствах депутата Госдумы из фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщает Эхо Москвы.

Отмечается, что Жук направила обращение в комиссию Госдумы по этике.

По словам члена комиссии по вопросам депутатской этики Александра Кравца, рассмотреть обращение в ближайшие две недели не получится. Также он отметил, что это единственная жалоба на Слуцкого на данный момент.

В то же время, по данным СМИ, Жук стала второй женщиной, которая открыто заявила о домогательствах со стороны Слуцкого. Ранее с публичными обвинениями выступила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе.

Сам Слуцкий все обвинения в свой адрес называет провокацией.