В США в общежитии университета произошла стрельба: два человека погибли

В США 19-летний Джеймс Дэвис-младший открыл стрельбу в одном из общежитий на территории Центрального университета штата Мичиган. В результате его действий погибли по меньшей мере два человека. Как сообщили в правоохранительных органах, преступник находится в бегах, передает CNN.

По информации американского телеканала, выстрелы на четвертом этаже общежития раздались утром 2 марта. В полиции Мичигана уже заявили, что причиной происшествия стал бытовой конфликт. При это уточняется, что двое погибших не были студентами университета.

Губернатор штата Рик Снайдер уже осведомлен о происшествии в университете, расположенном в двух часах езды от Детройта. В учебном заведении учатся около 20 тысяч студентов, отмечает телеканал.

Правоохранительные органы штата Мичиган уже подтвердили смерть двоих человек в результате стрельбы. На данный момент все здания университете закрыты, в это же время подозреваемый находится на свободе.





BREAKING NEWS: Police identify the Central Michigan University shooter as James Eric Davis, Jr., 19. https://t.co/HReCNERr2t pic.twitter.com/jiHXTE3IaD— Fox News (@FoxNews) 2 марта 2018 г.

Трагедия в Мичигане произошла спустя 16 дней после стрельбы в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» в городе Паркленд (округ Бровард штата Флорида), жертвами которой стали 17 человек. 14 февраля 19-летний Николас Круз открыл огонь в учебном заведении. Ранее он был исключен из школы за нарушения дисциплины.





