Эстонские вузы хотят вернуть платное образование

Действующая сейчас в Эстонии бесплатная система высшего образования на эстонском языке, по мнению проректора Таллиннского университета Прийта Рейска, загнала университеты в жесткие рамки. Теперь студенты повально выбирают популярные программы, в то время как менее популярные, но не менее важные приходится ужимать, чтобы остаться в рамках бюджета, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Прийт Рейска видит два варианта решения этой проблемы: либо государство выделит больше средств для университетов, либо даст возможность зарабатывать, взимая плату за обучение.

В ближайшее время комиссия Рийгикогу по культуре намерена поднять на обсуждение эту тему.