Путин ответил на обвинения США по выборам

Президент России Владимир Путин потребовал от американских властей, обвинивших ранее 13 российских граждан во вмешательстве в президентские выборы США, представить официальные документы генпрокурору РФ, сообщает Интерфакс. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам материалы, дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с юридическим степенями, 100% должны быть. И люди, которые хорошо образованы, должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство», − отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации.

«Дайте нам документ, дайте нам официальный запрос», − указал Путин.

По его словам, «это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в Конгрессе США».

Напомним, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 граждан Россиии три юридических лица в попытках вмешаться в выборы президента США.