В Польше назвали объем компенсаций от Германии за Вторую мировую: 850 млрд долларов

Польша надеется получить от Германии репарации за ущерб в ходе Второй мировой войны на сумму 850 млрд долларов. В Германии считают, что Польша давно отказалась от компенсаций. В прошлом году в руководстве Польши заявляли также о намерении получить возмещение от России - правопреемника СССР.

О размере компенсаций в эфире телеканала Polsatрассуждал польский депутат Аркадиуш Муларчик от правящей партии «Закон и справедливость». Он занимается в парламенте вопросом репараций. Он заявил: «Речь идет об очень больших, но оправданных суммах компенсации за военные преступления, за разрушенные города, деревни, утерянный демографический потенциал нашей страны… Если мы пересчитаем, актуализируем послевоенный отчет, то в пересчете, например, на доллары мы говорим о сумме в 850 млрд». (Цитата по ТАСС.)

По словам депутата, в настоящее время ведется составление отчета, в котором будут все цифры.

Работа продлится несколько месяцев. «Надеюсь, в текущем году этот отчет появится», - добавил он.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля прошлого года, когда лидер «Закона и справедливости» Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире Польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, а вопрос считают урегулированным с правовой и политической точек зрения.

Варшава в августе 1953 года отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и неоднократно это подтверждала, заявляют в Берлине. Эти договоренности имеют обязывающий характер с точки зрения международного права, напоминали немецкие политики.

В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики.

После окончания войны по итогам Потсдамской конференции 1945 года Польше были переданы Померания и Силезия, а также две трети территории Восточной Пруссии, ранее принадлежавшие Германии. При этом Польша полностью потеряла территории на Западной Украине и в Белоруссии.