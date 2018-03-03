Фигуристка Медведева показала потайной российский флаг на куртках олимпийцев

Под длинным шарфом, который пришит к курткам российских олимпийцев, изображен триколор. Это продемонстрировала двукратный серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева.

Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.

Фигуристка оторвала шарф от куртки и продемонстрировала нарисованный там флаг.

«Теперь все знают секрет этого странного белого шарфа. Это непередаваемые ощущения», - добавила она.

Напомним, на зимней Олимпиаде в Пхенчхане россиянам, выступавшим в статусе «Олимпийские атлеты из России», было запрещено использовать экипировку, атрибутику и вещи в цветах национального флага. В созданной для них одежде применялись только красный и белый цвета, дополненные светло-серым оттенком.