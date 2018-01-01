Стрельба у Белого дома, ранен человек

Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, проверяет сообщения о стрельбе у северной ограды Белого дома. Об этом говорится в серии сообщений в Twitter ведомства.
«Сотрудники Секретной службы среагировали на сообщения о человеке, который, как утверждается, ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома», - говорится в сообщении.
ЧП повлияло на организацию движения на окружающих резиденцию президента улицах.
Раненый мужчина - единственный пострадавший, разъясняет также Секретная служба. Ему оказывают помощь медики.
Трампа во время ЧП в Белом доме не было.
В конце февраля в ограду Белого дома врезалась 35-летняя жительница штата Теннесси.
Секретная служба осуществляет охрану первых лиц США и их резиденций, в том числе Белого дома.