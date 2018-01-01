Трамп пригрозил ввести налог на автомобили из ЕС

Президент США Дональд Трамп обещает ввести налог на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать пошлины для американских компаний. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Если Евросоюз хочет и дальше повышать уже массивные пошлины и барьеры для американских компаний, которые работают там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно поставляются в США. Они делают невозможной продажу наших авто (и других товаров) там. Огромный торговый дисбаланс», - написал Трамп.

Напомним, в Еврокомиссии заявили о риске торговой войны из-за пошлин США.