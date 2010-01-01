Морозы принесли миллиардный ущерб Великобритании

Ущерб о шторма Эмма стал самым ощутимым для Великобритании с конца 2010 года. За одну неделю морозов страна понесла почти 1,4 миллиарда долларов убытков.

За одну неделю морозной погоды Великобритания понесла убытки не менее миллиарда фунтов стерлингов (почти 1,4 миллиарда долларов), сообщает The Guardian.

По мнению аналитиков, ущерб о шторма Эмма стал самым ощутимым с конца 2010 года. Рост ВВП составляет 0,2% при ожидаемом показателе в 0,4%.

Сильнее всего пострадали строители, остановившие работы из-за морозов. Также несут убытки транспортные сети и ритейлеры. Пассажиры массово отказываются от поездок, а покупатели все реже приходят в магазины.