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Активистка Femen показала Берлускони грудь

lenta
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Сильвио Берлускони 04.03.2018 | Фото: AP/Scanpix

На избирательном участке в итальянском Милане активистка движения Femen оголилась перед бывшим премьер-министром страны и лидером партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони.

Девушка запрыгнула на урну после того, как Берлускони опустил туда заполненный бюллетень. При этом она кричала: «Берлускони, твое время истекло!» Бывший премьер в ответ на действия активистки улыбнулся, саму девушку задержала полиция.

В Италии 4 марта проходят парламентские выборы в обе палаты законодательного собрания страны — сенат и палату депутатов. По их итогам в стране будет сформировано новое правительство.

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