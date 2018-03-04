Активистка Femen показала Берлускони грудь

На избирательном участке в итальянском Милане активистка движения Femen оголилась перед бывшим премьер-министром страны и лидером партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони.

Девушка запрыгнула на урну после того, как Берлускони опустил туда заполненный бюллетень. При этом она кричала: «Берлускони, твое время истекло!» Бывший премьер в ответ на действия активистки улыбнулся, саму девушку задержала полиция.

В Италии 4 марта проходят парламентские выборы в обе палаты законодательного собрания страны — сенат и палату депутатов. По их итогам в стране будет сформировано новое правительство.