Видео: На Собчак напали в центре Москвы

На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предвыборного штаба.

«На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал Алан Загоев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова. С криками «Это за Жириновского» он вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что охрана задержала хулигана.

«Полиция приехала, оформляют протокол. Адвокаты выехали на место происшествия», — рассказали в штабе.

28 февраля в ходе предвыборных дебатов на телевидении Ксения Собчак, выдвигающаяся от партии «Гражданская инициатива» облила водой кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского.

Позже появилась информация, что Мужчина, плеснувший водой в Ксению Собчак, задержан.

«Сегодня около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена», — сказал он.

Полиция установила личность нападавшего, по факту инцидента проводится проверка.

В свою очередь в пресс-службе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова опровергли информацию о том, что нападавший является помощником Шапошникова.

«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы», — сказала его пресс-секретарь Полина Орехова.