В Польше взорвался жилой дом: есть погибшие

В польском городе Познань около 8 часов утра 4 марта случился взрыв газа. Погибли, по меньшей мере, три человека, более 20 получили ранения.

В польском городе Познань в четырехэтажном доме случился взрыв газа, в результате которого, по меньшей мере, три человека погибли и более 20 человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает Польское радио.

«Утром в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, случился сильный взрыв газа», - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрыв случился около 8 часа утра. При этом обвалилась часть дома.

Сначала Министерство внутренних дел и администрации сообщало об одном погибшем и 22 раненых вследствие взрыва. Однако вскоре под руинами пожарные нашли еще несколько тел. Поэтому, по сообщению пресс-секретаря Государственной пожарной службы региона Великопольши, количество погибших выросло до трех.