На выборах в Италии лидирует коалиция Берлускони

По информации первых exit poll коалиция партий «Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии» набирает от 33% до 36% голосов избирателей.

На парламентских выборах в Италии, согласно данным опросов, лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони, получив 30% голосов, сообщает Интерфакс-Украина.

По имеющимся данным, коалиция Берлускони набирает от 33% до 36% голосов на выборах в Палату депутатов.

На втором месте популистское движение Пять звёзд с 29,5% − 32,5% голосов. А для левоцентристов во главе с находящейся у власти Демократической партией выборы прошли неудачно: они могут рассчитывать на 24,5-27,5% голосов.

Отмечается, что расстановка сил в Сенате практически не отличается от результатов в Палате депутатов.

При этом пока неясно, смогут ли сторонники Берлускони сформировать правящую коалицию.

Напомним, 4 марта в Италии стартовали парламентские выборы. Жители страны будут выбирать депутатов двух палат национального парламента. Правом избрать депутатов (нижней) палаты обладают 46,6 миллиона итальянцев, достигших 18 лет. Избирать сенаторов могут итальянцы в возрасте от 25 лет − это 42,8 миллиона граждан.

Для получения права сформировать кабинет министров коалициям и партиям необходимо набрать 40% голосов избирателей.