В Таллинне разбился насмерть мужчина на велосипеде с электромотором

В Таллинне в воскресенье вечером мужчина средних лет на велосипеде, оснащенном электромотором, врезался в столб уличного освещения и разбился насмерть.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел МВД, по данным которой несчастье произошло в 21.49 у дома по адресу Суур-Сыямяэ, 38, где 56-летний мужчина на велосипеде Muddyfox с электромотором не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. Велосипедист получил тяжелейшие травмы головы и скончался на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая, в связи с чем просит всех очевидцев происшествия сообщить о себе. Информацию можно передать по телефонам 612 3000 или 112, либо отправив письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.