В США начались досрочные выборы президента России

В американском городе Денвер в штате Колорадо открылся избирательный участок, на котором россияне смогут досрочно проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Голосование началось в 8.00 по местному времени в пригороде Денвера. Это избирательный участок 8277. В соответствии с российским законодательством, голосование продлится до 20.00 по местному времени», — рассказал генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев.

Отмечается, что Денвер стал первым из американских городов, где открылся участок для досрочного голосования. Ожидается, что на участке проголосуют примерно 1,5 тыс. россиян.