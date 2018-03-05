Взломан предвыборный сайт Собчак

Злоумышленники получили возможность редактировать и публиковать новости на сайте кандидата в президенты Ксении Собчак, об этом сообщается в ее твиттере.

«Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности. Мы восстановим работу сайта в ближайшее время и сообщим вам об этом», — говорится в посте.

В настоящее время сайт Собчак не работает.

Сайт Ксении Собчак взломали.



Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности. Мы восстановим работу сайта в ближайшее время и сообщим вам об этом. pic.twitter.com/U1v0qu00hW— Собчак против всех (@kandidatprotiv) March 5, 2018

Ранее сообщалось, что молодой человек, который совершил нападение на кандидата в президенты России Ксению Собчак перестал быть стажером Мосгордумы, против него было также возбуждено дело о мелком хулиганстве.