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Взломан предвыборный сайт Собчак

Gazeta.ru
Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Злоумышленники получили возможность редактировать и публиковать новости на сайте кандидата в президенты Ксении Собчак, об этом сообщается в ее твиттере.

«Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности. Мы восстановим работу сайта в ближайшее время и сообщим вам об этом», — говорится в посте.

В настоящее время сайт Собчак не работает.

Ранее сообщалось, что молодой человек, который совершил нападение на кандидата в президенты России Ксению Собчак перестал быть стажером Мосгордумы, против него было также возбуждено дело о мелком хулиганстве.

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