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Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны

Korrespondent.net
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг | Фото: REUTERS/Scanpix

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении, заявив, что НАТО не хочет новой холодной войны, передает Reuters.

«Конечно, мы обеспокоены, потому что НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений», – сказал он.

По словам генсека НАТО, выступление Путина за несколько недель до президентских выборов, соотносится с поведением, в соответствии с которым Россия разработала новое оружие и использовала военную силу в Украине.

«Эта картина, которую мы видели в течение нескольких лет, является частью того, почему НАТО сейчас адаптирует и внедряет сильнейшее подкрепление нашей коллективной обороны со времен холодной войны», – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО также в очередной раз призвал Россию соблюдать Договор о промежуточных ядерных вооружениях.

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