Фотоистория: в Индии прошел фестиваль красок Холи

Закидывая друг друга порошком всех цветов радуги, миллионы людей в Индии и Непале отметили фестиваль красок Холи, сообщает агентство AP. На протяжении двух дней люди - от детей до пенсионеров, выходили на улицу, чтобы всем вместе порадоваться хорошей погоде, победе добром над злом и хорошему урожаю.

Дата празднования является подвижной, поскольку приходится на последний полный месяц зимы – «Пхалгун пурнима», поэтому отмечают Холи в феврале или марте. В этом году – это 2-3 марта. Народные гуляния в разных регионах продолжаются от 3 до 5 дней.

FOTO: AFP/Scanpix

Готовиться к празднику Холи в Индии начинают задолго до наступления собственно праздника. В течение нескольких недель индийская молодежь собирает горючий материал для костра, в котором потом сжигают чучело Холика.

FOTO: AFP/Scanpix

Весь период празднования Холи сопровождаются веселой музыкой, пением, танцами и яркими нарядами. По верованиям – чем больше на тебе краски, тем счастливее и ярче пройдет год.