Прошедший январь стал самым жарким месяцем в истории Новой Зеландии с начала ведения учета в 1909 году. Одним из главных факторов такой погоды является изменение климата, считают эксперты.

Данные, опубликованные Национальным институтом водных и атмосферных исследований, показывают, что средняя температура в январе составляла 18,8 °C. Это более чем на 2,1 °C выше нормы.

Во время январской жары температура в городе Александрия на юге страны 30 января достигла 38,7 градуса, что является самым высоким показателем в стране за последние 38 лет. Температура воды вокруг Новой Зеландии была на шесть градусов выше среднего создателя.

Жара привела к дефициту вентиляторов, который премьер-министр страны Джасинда Ардерн в шутку назвала «вентиляторным армагеддоном».