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В Сирии разбился российский транспортный самолет. Погибли 32 человека

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. Погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщает портал meduza.io со ссылкой на Минобороны России.

«6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», - передает ТАСС сообщение Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что самолет не был сбит.

О личностях погибших пока ничего не сообщили.

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