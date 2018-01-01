В Греции из-за забастовки остановились поезда

В Греции сегодня, 6 марта, на один день остановили движение всех междугородных поездов, сообщает The Associated Press.

Поезда остановили из-за 24-часовой забастовки железнодорожников, которые протестуют из-за недостатка персонала и против приватизации компании, что обслуживает подвижной состав железной дороги.

Кроме того,

греческие водители такси прекратили работу на 9 часов в знак протеста против службы перевозок Uber, которую, по их мнению, поддерживают кредиторы страны.

Амбициозная программа приватизации является условием международной финансовой помощи Греции.

Напомним, в январе в Греции бастовали работники общественного транспорта в знак протеста против правительственного законопроекта о мерах жесткой экономии.