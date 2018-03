Британская полиция рассказала о состоянии отравленного российского экс-шпиона

Отмечается, что они оба остаются в отделении интенсивной терапии.

Как сообщается, несколько заведений в городе Солсбери, где нашли пострадавших, закрыли до выяснения обстоятельств.

«В рамках нашего расследования закрыт ряд заведений. В том числе ресторан Zizzi на улице Касл-стрит и паб The Bishop's Mill. В настоящее время мы не можем подтвердить, как долго продержится оцепление», — отметили в полиции.

This is the CCTV police are studying - showing a man and woman walking very close to bench were Skripal was found on Sunday pic.twitter.com/RotGv7wEdZ — Leila Nathoo (@leilanathoo) March 6, 2018

Ранее сообщалось, что

сотрудников экстренных служб, которые приехали на вызов, касающийся отравления, позже также госпитализировали.

Police tents still in place at Maltings shopping centre in Salisbury this morning as detectives try to piece together what happened to Sergei Skripal and a 33 year old woman who were found unconscious here on Sunday pic.twitter.com/TEMwopz7Ja— Leila Nathoo (@leilanathoo) March 6, 2018