Среда, 7 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Британская полиция рассказала о состоянии отравленного российского экс-шпиона

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Сергей Скрипаль и его дочь, у которых диагностировано отравление неизвестным веществом, продолжают находиться в критическом состоянии. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию британского Уилтшира.

Отмечается, что они оба остаются в отделении интенсивной терапии.

Как сообщается, несколько заведений в городе Солсбери, где нашли пострадавших, закрыли до выяснения обстоятельств.

«В рамках нашего расследования закрыт ряд заведений. В том числе ресторан Zizzi на улице Касл-стрит и паб The Bishop's Mill. В настоящее время мы не можем подтвердить, как долго продержится оцепление», — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что

сотрудников экстренных служб, которые приехали на вызов, касающийся отравления, позже также госпитализировали.

Напомним, бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990 и начале 2000 годов передавал Лондону данные о российских разведчиках, обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре. Также рядом без сознания обнаружили женщину, которая оказалась его дочерью.

Позже стало известно, что отравление экс-шпиона РФ будет расследовать Антитеррористическая полиция Великобритании.

0 Комментарии