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В Париже неизвестные сняли скальп с посетителя ресторана

Lenta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Двое неизвестных ворвались в один из парижских ресторанов и сняли скальп с мужчины. Об этом со ссылкой на радиостанцию RTL передают РИА Новости.

Как сообщается, нападение произошло в десятом квартале французской столицы вечером 5 марта. Нападавшие были вооружены саблей и мачете.

Они сняли с жертвы скальп, отрубили ему руку и отрезали кисть другой руки.

В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу.

Изувеченный мужчина оказался 35-летним уроженцем Шри-Ланки. Напавшие на него были его соотечественниками. Как сообщили RTL источники в правоохранительных органах, причиной нападения могло cтать сведение личных счетов.

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