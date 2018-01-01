Катастрофа Ан-26 в Сирии: выросло количество жертв

На борту российского военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии погибли 39 человек. Все они были российскими военнослужащими. ОБ этом сообщило Минобороны России во вторник, 6 марта.

«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ», – заявили в военном ведомстве, отметив, что все люди на борту самолета погибли.

Ранее сообщалось о 32 погибших – 26 пассажирах и шести членах экипажа.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

Очевидцы рассказали, что Ан-26 вел себя нестандартно, а при падении у него отломалось крыло.