Times: МИ-5 рассматривает несколько версий отравления Скрипаля

Британская полиция и контрразведка МИ-5 рассматривают несколько версий отравлений экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет TheTimes со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

В частности, одной из версий является «попытка убийства, связанная с Россией».

По словам источника, предварительные данные указывают на «покушение на убийство, спонсированное государством». Не исключается и другая версия — личный спор.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что при обнаружении «российского следа» британское правительство «даст ответ». В посольстве России попросили Британию сообщить о ситуации с отравлением Скрипаля.