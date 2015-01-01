Жан-Мари Ле Пен должен выплатить Европарламенту 320 тысяч евро

Суд Евросоюза распорядился, чтобы депутаты французского парламента Жан-Мари Ле Пен и Брюно Гольниш уплатили сотни тысяч евро Европарламенту. Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Люксембурге в среду, 7 марта.

Судьи признали законными требования Европарламента о выплате Ле Пеном 320 тысяч евро и Гольнишем около 276 тысяч, которые были неправомерно израсходованы на оплату услуг своих помощников.

В постановлении суда указывается, что депутаты обязаны представлять доказательства того, что деньги действительно шли на оплату работы ассистента депутата, чего не было сделано. Вместе с тем судьи не усмотрели дискриминации в отношении основателя Национального фронта (НФ) Жан-Мари Ле Пена и члена этой партии Брюно Гольниша.

Европарламент потребовал от политиков вернуть деньги еще в 2016 году, однако Ле Пен и Гольниш оспорили это требование в суде.

Аналогичные обвинения выдвигались против нынешнего лидера НФ, дочери его основателя, Марин Ле Пен. Администрация Европарламента потребовала, чтобы она вернула 298 тысяч евро.

В 2015 году прокуратура Парижа начала расследование в связи с подозрениями в том, что представители НФ в Европарламенте неправомерно наняли около 20 сотрудников. Прокуратура проверяла информацию о том, что эти люди получали зарплату от Европарламента, хотя на самом деле продолжали работать на НФ.

Напомним, в июне 2017 года Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета.