Четверг, 8 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В центре Киевa из гранатомета расстреляли ресторан

NEWSru.com
  • Фото
  • Видео
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В Киеве неизвестный около 2:30 ночи 8 марта стрелял из гранатомета в террасу ресторана на улице Владимирская, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает киевская полиция.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам гранатомет обнаружили неподалеку от ресторана.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Подозреваемый разыскивается.

Ранее Espreso.tv сообщило, что в Киеве на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение ресторана. В результате детонации выгорело около 50 кв. метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.


1 Комментарий