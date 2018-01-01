Подробности трагедии в Эстонии: пьяные, с кучей денег и в микроавтобусе без задних сидений

Месяц назад в Эстонии под лед провалился микроавтобус с шестью людьми. Находившиеся в машине мужчины находились в сильном алкогольном опьянении, а в транспортном средстве можно было перевозить не более трех человек, пишет Postimees.

Лыунаская окружная прокуратура по-прежнему ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы внести информацию в материалы уголовного дела.

По данным Postimees, у троих из четырех утонувших мужчин было зафиксировано опьянение, которое привело бы к возбуждению уголовного дела, то есть оно превышало 1,5 промилле.

В микроавтобусе Opel Vivaro, с которым произошла трагедия, имелся только первый ряд сидений, где могли разместиться три человека, включая водителя. Второй ряд сидений в автомобиле отсутствовал, поэтому в машине ни при каких обстоятельствах не должно было находиться шесть человек.