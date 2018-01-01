На Украине решили сорвать выборы президента России

Украинские националисты пригрозили заблокировать проведение на территории страны выборов президента России. Об этом сообщает «112 Украина».

Избирательные участки для граждан России планируется открыть в диппредставительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

«Украинские националисты считают это недопустимым с позиции здравого смысла и морали», — говорится в совместном заявлении националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и запрещенной в России организации «Правый сектор».

Националисты подчеркивают, что «Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса».

«Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины», — подытоживают националисты. По их словам, они намерены блокировать здания и устраивать «коридоры позора» для тех, кто попытается проголосовать.

Выборы российского президента пройдут 18 марта.