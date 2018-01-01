Навальный вступился за ядерное вооружение РФ

Российский оппозиционер Алексей Навальный вступился за новое ядерное вооружение России. Как заявил Навальный в четверг, 8 марта, в интервью немецкому изданию Die Welt, а также газетам альянса LENA, «РФ нуждается в ядерном паритете с США, и его нужно сохранять и расширять», - полагает Навальный. «Возможно, это выглядит старомодно, однако опасность обоюдного уничтожения - это гарантия безопасности для всего мира», - добавил политик.

Хотя Кремлю следует сотрудничать с западными странами, но также необходимо быть наготове, пока такие страны как КНДР и Пакистан, а также США, наращивают ядерные арсеналы. «Разумеется, США не настолько страшное место, как нас пытается убедить кремлевская пропаганда. Но кто знает, кто окажется в Белом доме? Сегодня это - Трамп, а завтра, может быть, кто-то похуже», - считает Навальный.

Во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин провел видеопрезентацию новейших образцов вооружений. Путин, помимо прочего, сообщил, что в России начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Новая МБР будет оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, а также «самыми современными системами преодоления противоракетной обороны», заявил глава РФ.