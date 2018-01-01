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Эстония выделит 100 000 евро на цифровое развитие соседних с ЕС стран

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Эстония выделит Европейскому фонду продолжающегося развития 100 000 евро на поддержание цифрового развития соседних с Европейским Союзом стран.

В рамках международного сотрудничества Эстония предоставит 100 000 евро компенсационному фонду Европейского фонду продолжающегося развития eurot Euroopa по инвестиционному проекту «На развитие дигитализации» сопредельных с Европейским Союзом стран, говорится на сайте МИД Эстонии.

Деньги выделяются из бюджета МИД из сумм, предусмотренных на гуманитарную помощь.

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