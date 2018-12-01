В Праге прошла инаугурация пророссийского президента Чехии Милоша Земана

Церемония вступления в должность переизбранного президента Чешской Республики Милоша Земана состоялась в Пражском граде. Как передает ТАСС, церемония прошла на совместном заседании нижней и верхней палат национального парламента во Владиславском зале древней королевской и императорской резиденции. На ней присутствовали представители политической, деловой, научной и культурной элиты страны и иностранные гости, среди которых был посол РФ в Чехии Александр Змеевский.

«Клянусь в верности Чешской Республике. Буду исполнять свои обязанности в интересах чешского народа», - произнес президентскую клятву Земан, ставший третьим президентом Чешской Республики после Вацлава Гавела и Вацлава Клауса. Впервые он был избран главой государства в 2013 году, и 8 марта исполнилось пять лет со дня его вступления в должность. Новый мандат президента истекает 8 марта 2023 года.

Пражский град информировал, что первый зарубежный визит после инаугурации Милош Земан нанесет в начале апреля в Словакию. Затем он посетит Польшу, Германию, Австрию и Венгрию, а в нынешнем году планирует совершить поездку в Израиль.

Земан был переизбран президентом Чехии по итогам второго тура выборов 27 января. Он получил 51,36 процента голосов избирателей, тогда как его оппонента - экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша - поддержали 48,63 процента избирателей. Явка на выборах составила 66,6 процента. Земан победил в 11 из 13 регионах страны, однако проиграл в Центрально-Чешском крае и в столице - Праге. Отметим, что конкурент Земана на выборах Иржи Драгош выступал за евроатлантическую направленность внешней политики страны, а также за сохранение антироссийских санкций. Он также дистанцировался от излишнего сближения с Китаем. Земан же, напротив, видит большой экономический потенциал для страны в сотрудничестве с Россией и КНР, считает фактически решенным вопрос Крыма и выступает против приема беженцев из мусульманских стран.



