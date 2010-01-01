В результате атаки на Скрипаля пострадал 21 человек

В результате атаки на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии пострадал в общей сложности 21 человек, заявил в четверг, 8 марта, заместитель главного констебля полиции Уилтшира Кир Притчард, передает Sky News.

«Многие проходили стационарное лечение, им сделали анализы крови и дали назначения», - сказал Притчард.

Отмечается, что трое из них (включая Скрипаля и его дочь) сейчас находятся в больнице.

Третьим пострадавшим стал сержант полиции Уилтшира Ник Бэйли, который первым прибыл на место происшествия. Он, а также Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в коме.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля, который получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.