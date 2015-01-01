В Китае заявили о намерении сделать юань мировой валютой

Власти Китая продолжат способствовать интернационализации юаня, в том числе за счет дальнейшего открытия своего финансового рынка, заявил в пятницу, 9 марта, глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань.

«В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены… Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, еще можно кое-что сделать в установлении коммуникации между внутренним и международными рынками капитала», - сказал на пресс-конференции в Пекине Чжоу Сяочуань, слова которого приводит РИА «Новости».

Чжоу Сяочуань отметил, что для увеличения случаев использования юаня участниками рынка в своих расчетах и инвестициях нужно достаточно продолжительное время. «Мы не можем никого принуждать, решения принимаются исходя из собственных соображений, поэтому это постепенный процесс», - пояснил он.

По словам главы Народного банка, дальнейшее открытие финансового рынка поможет процессу интернационализации юаня.

Исполнительный совет МВФ в ноябре 2015 года принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов, которые давно говорили о необходимости признания роли Китая в глобальной торговле. Народный банк Китая приветствовал решение МВФ, назвав его признание результатом экономического развития и политики реформ и открытости Китая.

SDR (специальные права заимствования) являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов.