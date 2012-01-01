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Выборы в России, война компроматов: в чем винят кандидатов в президенты?

Русский TVNET
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Самые обсуждаемые кандидаты в президенты РФ | Фото: Коллаж TVNET, источники: Reuter, AFP, AP/Scanpix

Предвыборная компания в России в разгаре. Сомнений в том, что на выборах 18 марта победит действующий президент РФ Владимир Путин, ни у избирателей, ни у политологов нет. Но война компроматов в разгаре, месяц агитации подходит к концу и на самых популярных персонажей предвыборной клоунады компромат сливают бочками. Что говорят о кандидатах их недруги? Чему верят и как шутят в народе?

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