Выборы в России, война компроматов: в чем винят кандидатов в президенты?

Предвыборная компания в России в разгаре. Сомнений в том, что на выборах 18 марта победит действующий президент РФ Владимир Путин, ни у избирателей, ни у политологов нет. Но война компроматов в разгаре, месяц агитации подходит к концу и на самых популярных персонажей предвыборной клоунады компромат сливают бочками. Что говорят о кандидатах их недруги? Чему верят и как шутят в народе?
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